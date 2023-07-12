В Госдуме подтвердили гибель российского генерал-лейтенанта в оккупированном Бердянске

Министерство обороны России до сих пор официально никак не прокомментировало появившиеся во вторник сообщения о гибели в Бердянске заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова. При этом о смерти высокопоставленного российского офицера, участвующего в войне в Украине, в эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия" заявил экс-командующий 58-й армии, а ныне депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

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Хотя главной темой пропагандистских ток-шоу на российском телевидении остается саммит НАТО в Вильнюсе, во вчерашнем вечернем выпуске передачи "60 минут", которую ведет Ольга Скабеева, затронули тему обстрела оккупированного российскими войсками Бердянска ракетами Storm Shadow. "Официальной информации от министерства обороны нет, — оговорилась телеведущая. — Но абсолютно все СМИ уже написали…"

"Да, — заявил ей в ответ генерал-лейтенант Гурулев, который после начала российского вторжения в Украину стал одним из главных военных спикеров на российском телевидении. — Причем это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там, и опять пошел воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб, этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах, и это правда".

Гурулев подтвердил таким образом не только факт смерти Олега Цокова, но и прошлогодние сообщения украинских источников, которые в сентябре 2022 года утверждали, что генерал получил серьезное ранение.

Первым о гибели Цокова в Бердянске утром 11 июля сообщил советник украинского мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко, а за ним ряд украинских телеграм-каналов.

Первые сообщения о гибели Цокова не выглядели достоверными, поскольку 144-я дивизия, которой он до недавнего времени руководил, участвует в боевых действиях на Лиманском направлении в Луганской области. В сентябре 2022 года военнослужащие этого соединения чуть было не попали в окружение во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, а в последующие месяцы новости об их действиях на линии фронта поступали исключительно с территории Луганской области — об этом писал и популярный провоенный российский телеграм-канал "Рыбарь", и украинский военный аналитик из группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Сообщалось также, что часть военнослужащих бригады находится на полигонах в Беларуси.

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В середине июня появились сообщения о том, что военнослужащие 144-й дивизии могли понести значительные потери неподалеку от Кременной в Луганской области, когда их построили в ожидании выступления командующего 20-й армией, генерала Сухраба Ахмедова, но вместо этого были обстреляны ВСУ.

Телеграм-канал "Военный осведомитель" написал 11 июля о гибели Цокова, уточнив: "В результате удара британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по ЗКП 58-й армии в районе Бердянска погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков".

Официальных сообщений о повышении Цокова до заместителя командующим Южным военным округом министерство обороны России не делало. Однако в условиях боевых действий ведомство регулярно либо вовсе не сообщает о перестановках в командном составе российской армии, либо делает это с большой задержкой. Как теперь выясняется, Цоков и правда получил это повышение, из-за чего и оказался не в Луганской области, а в Бердянске.

Утром же 11 июля местные источники сообщили о серии "прилетов" по Бердянску. По словам местных жителей, один из ударов пришелся по отелю "Дюна", который находится по адресу Тенистый бульвар, 22. Судя по всему, именно здесь и располагался командный пункт 58-й армии.

На данный момент Цоков — самый высокопоставленный из российских военнослужащих, погибший в зоне боевых действий. Когда в июне 2022 года в Луганской области погиб командующий 1-м армейским корпусом Роман Кутузов, то звание генерал-лейтенанта вместе с звездой "Героя России" ему присвоили уже посмертно.

В мае 2022 года неподалеку от Попасной был сбит Су-25, которым управлял генерал-майор запаса Канамат Боташев. Участие в боевых действиях Боташев принимал в качестве наемника ЧВК "Вагнер".

Украинская сторона с начала вторжения сообщала о гибели более десятка российских генералов, но большинство из этих сообщений либо не были подтверждены официально, либо волонтерами не были найдены могилы предположительно погибших военачальников.

При этом для российского министерства обороны является обычной практикой замалчивание своих потерь, даже если речь идет о высокопоставленных офицерах в генеральских званиях. Так, 13 июня представитель оккупационных властей Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале о гибели начальника штаба 35-й армии, генерал-майора Сергея Горячева. Ведомство Сергея Шойгу сообщения о гибели Горячева никак не комментировало и не подтверждало факт его гибели. 20 июня петербургское издание "Фонтанка" опубликовало фотографии прощания с Горячевым у Дома офицеров на Литейном проспекте и фотографию его могилы на Смоленском кладбище в Петербурге.

Генерал-лейтенант Цоков принимал участие в обеих чеченских войнах, был участником российской операции в Сирии.