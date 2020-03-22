В Греции c понедельника полностью запрещают поездки и передвижение по стране

Греция запрещает все передвижение граждан для предотвращения распространения коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Штраф будет составлять 150 евро. Запрет вступает в силу с 6.00 понедельника, 23 марта, пишет РИА "Новости".

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Премьер заявил, что в Италии каждые две минуты умирает один человек, Греция не может допустить такого развития ситуации.

Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и заявил, что только от их поведения зависит введение полного запрета на поездки и на передвижение. В предыдущем телеобращении он заявил, что этот уик-энд дает всем возможность показать социальную ответственность, никуда не выезжать и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны. Арсенал ограничительных мер, которые может принять правительство, практически исчерпан, сказал премьер. Между тем, в пятницу на пунктах оплаты за проезд по скоростной автомагистрали выстроились очереди машин.

В Греции за сутки зафиксировали 94 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране 624 подтвержденных случая инфицирования.

За сутки умерли два человека, общее количество жертв достигло 15. Среди умерших у 13 были серьезные заболевания. Скончались 12 мужчин и 3 женщины. Средний возраст умерших составляет 77 лет.