В Греции двух моряков из России приговорили к 253 годам тюрьмы

Двое россиян, Константин Семенов и Иван Возниковцев, во вторник, 21 июля, были приговорены в Греции к 253 годам тюрьмы каждый по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, торговле людьми и незаконном пересечении границы.

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Тюремные сроки, назначаемые в Греции за подобные преступления, зависят от количества незаконных мигрантов, в перевозке которых, по мнению суда, участвовали обвиняемые. В случае Семенова и Возниковцева речь шла о более 20 мигрантах, находившихся на борту яхты, которой они управляли.

Сами осужденные, оба выходцы из Ижевска, утверждают, что отправились в Турцию на работу: они полагали, что будут перевозить туристов. О том, как Семенов и Возниковцев оказались в афинской тюрьме и попали под суд, рассказывает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. Работодатель обещал прислать помощь, но в назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт",- рассказал Мельников. Ни Семенов, ни Возниковцев в суде свою вину не признали.

Как российские моряки попадают в греческие тюрьмы

При этом Константин Семенов и Иван Возниковцев — не единственные россияне, находящиеся в греческих тюрьмах по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

Многое указывает на то, что выходцы из стран бывшего СССР нередко становятся жертвами мошенников, публикующих в интернете объявления о поиске персонала для работы на туристических яхтах в Турции, Греции и Италии.

В феврале 2020 года DW опубликовала подробное расследование о том, как работают так называемые "черные работодатели", вербующие россиян якобы для легальной работы за границей, и что происходит с теми, кто становится их жертвами.