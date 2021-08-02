В Греции из-за рекордной жары вспыхнули крупные пожары
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Греции вспыхнули крупные пожары из-за рекордных температур - по прогнозам, столбик термометра может достигнуть в понедельник отметки в 45 градусов по Цельсию, сообщают западные СМИ.

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По данным СМИ, в понедельник пожарные старались локализовать крупные возгорания на полуострове Пелопоннес и острове Родос, где зафиксированы высокие температуры воздуха. Премьер Кириакос Мицотакис заявил, что Греция столкнулась с сильнейшей жарой с 1987 года.

Как отмечает пресса, ссылаясь на Афинскую национальную обсерваторию, пожар на Пелопоннесе в области Ахея, который вспыхнул в минувшую в субботу, охватил уже более 3 тыс. гектаров территории сосновых лесов и оливковых рощ.

Власти провели эвакуацию жителей из пяти населенных пунктов на берегу моря. Как минимум восемь человек госпитализированы с ожогами и респираторными проблемами.

По состоянию на понедельник, огонь не удалось взять под контроль, об этом Афинскому информационному агентству сообщила Метеорологическая служба Греции.

При этом, как указывают СМИ, власти заявляют об улучшении ситуации с пожарами на острове Родос.

"На рассвете на Родосе ситуация была намного лучше, чем днем ранее", - приводят СМИ выдержки из заявления губернатора Южных Эгейских островов Йоргоса Хадзимаркоса.

По его словам, огонь на Родосе "почти находится под контролем".

На острове также наблюдались повреждения электросети, однако их удалось восстановить.

В воскресенье власти эвакуировали центральную область острова, известную как "Долина бабочек". Отмечается, что этот район пользуется популярностью у туристов и любителей походов.

Согласно данным метеорологической службы, минимальная температура не опустится ниже 26-27 градусов по Цельсию по всей стране, что усилит "ощущение дискомфорта".

Лесные пожары уже шестой день продолжают полыхать и в соседней Турции.

Source

Интерфакс

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Интерфакс
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