В Греции лесной пожар добрался до склада боеприпасов на авиабазе, местные жители и самолеты F-16 эвакуированы

В Греции, в небольшом городе Неа-Анхиалос на восточном побережье страны, лесной пожар в четверг добрался до склада боеприпасов при авиабазе, что привело к мощнейшим взрывам.

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Ударная волна от детонировавших авиабомб и ракет ощущалась на многие километры вокруг. Сотни жителей Неа-Анхиалос и других окрестных деревень эвакуировались — по морю и по суше.

На этой базе дислоцируется 111-е авиакрыло ВВС Греции. Склад боеприпасов расположен в шести километрах от аэродрома, поэтому он и самолеты F-16 не пострадали, но самолеты на всякий случай перебросили на другую базу.

Когда лесной пожар дошел до базы, полиция оцепила территорию, и люди в результате детонации не пострадали. В Неа-Анхиалос взрывной волной выбиты окна.

В Греции, которую вместе со всей Южной Европой накрыла сильная жара, вызванная изменением климата, уже две недели продолжаются лесные пожары.

Сейчас пожар на складе боеприпасов уже потушен. Греческая газета Kathimerini, разбираясь, почему на нем не сработала система тушения, выяснила, что склад был так плотно забит боеприпасами, что мощности противопожарной системы просто не хватило.

Хотя сама авиабаза и осталась целой, на ее территории теперь опасно находиться: кое-где могут лежать разлетевшиеся от взрывов, но не сдетонировавшие боеприпасы.

Лесные пожары полыхают и в центральной Греции, и на популярных курортных островах Родос, Корфу и Эвбея, и там от огня пришлось бежать тысячам туристов и местных жителей. Погибли три человека, 74 получили ожоги и травмы.

Из-за этой чрезвычайной ситуации ушел в отставку министр гражданской обороны Нотис Митаракис: пресса написала, что он в такие дни отсутствовал на рабочем месте, и его видели на яхте у острова Патмос.

В пятницу пожарная охрана Греции объявила, что опасность начинает отступать.

"После 15 дней экстремально жаркой погоды и 10-дневного периода, когда горели сразу более 600 пожаров, сегодня — первый день, когда нам не нужно быть в состоянии самой высокой боевой готовности", — сказал министр гражданской обороны Василис Кикилиас.

Температура воздуха в Греции немного снизилась, но дуют сильные ветра. Многие пожары потухли, но пожарные опасаются, что ветер может их снова раздуть.

"Климатический кризис никуда не денется, и нам следует скорректировать политику на всех уровнях", — сказал в пятницу на пресс-конференции Василис Кикилиас.

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Среди трех погибших из-за лесных пожаров — два пилота самолета, который сбрасывал воду на огонь на острове Эвбея и врезался в гору. В пятницу прошли похороны второго и них, и на них присутствовала президент страны Катерина Сакелларопулу, а на похороны первого в четверг приезжал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Волна зноя за сорок градусов, накрывшая в последние недели юг Европы — это лишь часть общей картины: по оценке Всемирной метеорологической организации и климатической информационной службы Евросоюза Copernicus, этот июль станет самым жарким месяцем вообще на планете за все время научных наблюдений.

В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что эпоха глобального потепления уже закончилась — и началась эпоха "глобального закипания".

"Экстремальная погода, которая ударила по миллионам людей в этом июле — это, к сожалению, проявление суровой реальности изменения климата и намек на то, что нас ждет в будущем. Сегодня как никогда очевидна необходимость срочно снизить выбросы парниковых газов.

Защита климата — это не роскошь, а необходимость", — сказал на этой неделе генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.