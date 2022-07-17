В Греции разбился Ан-12 украинской компании с неизвестным грузом: экипаж погиб

Военно-транспортный самолет Ан-12 (An-12TBK), принадлежавший украинской компании Meridian, потерпел крушение к западу от аэропорта Кавалы в общине Пангеон на северо-востоке Греции.

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Как следует из данных сервиса по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar24 от субботы, 16 июля, машина выполняла рейс MEM3032 из аэропорта Константин Великий близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.

Самолет Ан-12 компании Meridian потерпел крушение накануне вечером. На видеозаписи, опубликованной греческим изданием ertnews.gr видно, как воздушное судно, объятое пламенем, быстро снижается, а затем падает на землю, после чего происходит взрыв.

По данным греческих СМИ, пилот сообщил диспетчерам об отказе двигателя и запросил разрешение на аварийную посадку. На поручение садиться в аэропорту Кавалы он ответил, что не успеет долететь и попробует посадить самолет "на брюхо".

Экипаж до крушения успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, после чего диспетчеры в Греции разрешили самолету приземлиться в аэропорту города Салоники или в воздушной гавани Кавалы. Пилот выбрал последнюю, однако совершить посадку не смог.

На видеозаписи на греческом сайте ertnews.gr видно, как самолет, объятый пламенем, быстро снижается, а затем падает на землю, после чего происходит взрыв. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, передало агентство Reuters.

Для тушения изначально были направлены 15 пожарных и семь расчетов. Дополнительные силы также должны были прибыть на место ЧП. Проводится поисково-спасательная операция.

Все восемь членов экипажа украинского военно-транспортного самолета Ан-12 (An-12TBK), сообщило агентство AFP со ссылкой на министерство обороны Сербии.

Денис Богданович, генеральный директор компании Meridian, которой принадлежал разбившийся Ан-12, сообщил DW, что все члены экипажа были гражданами Украины. Никаких сведений о грузе на борту самолета он не указал, объяснив, что "подробности уточняются". В свою очередь министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что машина по заказу его министерства везла в Бангладеш 11,5 тонн сербских вооружений, в том числе осветительные и учебные мины.

Борт вылетел накануне из сербского города Ниш и по пути в Бангладеш должен был совершить посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмадабаде. "Этот рейс имел все необходимые разрешения в соответствии с международными правилами", - отметил Стефанович. "К сожалению, некоторые СМИ предположили, что этот самолет перевозил оружие, предназначенное для Украины, но это совершенно не соответствует действительности", - подчеркнул он.

Представитель Службы гражданской защиты Греции в эфире греческой корпорации телерадиовещания ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичного материала.

"Мы рассматриваем груз как опасный", - в свою очередь отметил один из членов пожарной бригады. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах на месте падения самолета. Агентства не исключают, что самолет перевозил беприпасы. Вещатель ERT сообщил, что армейские эксперты по взрывоопасным веществам выехали на место происшествия.

Территория ЧП оцеплена. По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставроса Кивракиса, был отдан приказ об отводе пожарных и журналистов минимум на 1 км от машины из-за возможной токсичности груза.