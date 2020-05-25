В Греции с 25 мая возобновят работу предприятия общепита

В Греции с 25 мая возобновляют работу рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания для обслуживания клиентов в рамках очередного этапа ослабления ограничительных мер, которые были введены в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что с 25 мая разрешаются поездки на все греческие острова, снимается запрет на занятия яхтингом. Кроме того, в стране откроются отдельные спортивные сооружения, в том числе районные бассейны.

Ранее стало известно, что туристический сезон в Греции планируют открыть 15 июня, когда начнут работать сезонные отели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.