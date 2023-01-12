На греческом острове Лесбос возобновился суд над 24 волонтерами, помогавшими мигрантам добраться до греческих берегов в разгар миграционного кризиса 2016-2018 годов. Первое короткое заседание состоялось во вторник, на нем было объявлено, что рассмотрение дела по существу начинается в пятницу.

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В Греции судят за шпионаж волонтеров, помогавших мигрантам на лодках. Среди подсудимых героини фильма Netflix "Пловчихи"

На греческом острове Лесбос возобновился суд над 24 волонтерами, помогавшими мигрантам добраться до греческих берегов в разгар миграционного кризиса 2016-2018 годов. Первое короткое заседание состоялось во вторник, на нем было объявлено, что рассмотрение дела по существу начинается в пятницу.

Суд над сотрудниками благотворительных организаций начался еще в 2021 году, но был прерван по техническим причинам.

Среди подсудимых — сирийская беженка Сара Мардини, сестра известной пловчихи Юсры Мардини, которая участвовала в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году в составе сборной беженцев.

17 из 24 подсудимых являются иностранцами.

Суть обвинения



Подсудимых, которые в разное время на добровольных началах участвовали в поисковых и спасательных операциях у греческих островов, обвиняют в том, что под прикрытием спасения людей они осуществляли незаконную перевозку мигрантов.

Главные пункты обвинения — подлог, шпионаж, контрабанда людей и незаконное использование радиочастот.

По версии прокуратуры, войдя в состав поисковых команд, волонтеры отслеживали эфир греческой береговой охраны и вывозили мигрантов вглубь острова через самые плохо контролируемые участки побережья.

Для перевозки людей они якобы использовали машины с поддельными армейскими номерами, что обеспечивало им проезд через кордоны.

В случае обвинительного приговора их ждет от пяти до 25 лет тюремного заключения.

Различные правозащитные организации называют процесс театром абсурда, а Европарламент в своем докладе указывает, что мир наблюдает за тем, как солидарность становится уголовно наказуемой.

Процесс над бывшими волонтерами ныне упраздненной неправительственной организации Emergency Response Centre International (ECRI) ("Международный центр экстренного реагирования") начался в ноябре 2021 года на острове Лесбос, но был прерван во время первого же заседания.

Суд посчитал себя не уполномоченным для рассмотрения такого дела, поскольку один из подсудимых имел статус адвоката, а островной суд не располагает юрисдикцией на вынесение решений в отношении адвокатов.

Далее дело было передано в суды других инстанций, однако возобновлен процесс именно на Лесбосе.

Кого судят

Самая известная персона на скамье подсудимых — сирийка Сара Мардини.

Ее сестра Юсра Мардини была членом национальной сборной Сирии по плаванию, а в 2016 году поехала на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в составе сборной беженцев.

Широкую известность сестры получили в 2015 году, когда бежали в Европу от войны в Сирии и дотолкали до берега свою лодку с мигрантами, у которой заглох мотор.

Эта история легла в основу сюжета художественного фильма производства Netflix "Пловчихи" (The Swimmers).

Сестры получили статус беженцев в Германии, и Сара Мардини, судя по всему, будет участвовать в суде по видеосвязи. Греческие власти запретили ей въезд в страну, хотя она хотела защищать себя очно.

Еще один подсудимый, активно привлекающий внимание мирового сообщества к суду, — ирландец Шон Байндер, проживающий в Германии.

Байндер — гражданин Германии, специалист по аварийным подводным погружениям.

"Мне говорят, что, помогая тонущим людям, я пытался подорвать европейские ценности, пототому что эти люди представляли угрозу для всех нас", — сказал он в декабре представителям Европарламента

Байндер был арестован в 2018 году и провел 107 дней в афинской тюрьме, известной своим строгим режимом содержания.

Затем он уехал в Германию, но в 2021 году — перед началом процесса — вернулся в Грецию, отказавшись при этом от адвоката.

Тогда он сказал, что не чувствует за собой никакой вины и способен сам это доказать.

Сейчас он снова находится на Лесбосе.

Общая тенденция



Как отмечают правозащитники, этот суд — часть кампании, проводимой европейскими странами, оказавшимися на острие миграционного кризиса 2015-18 годов.

Греция, Италия и ряд балканских стран пытаются ограничить работу гуманитарных организаций, оказывающих помощь мигрантам, и усилить контроль над ними.

В ноябре 2022 года правое правительство Джорджи Мелони в Италии заблокировало швартовку судов неправительственных организаций с беженцами на борту в итальянских портах.

28 декабря этот шаг обрел законодательную форму после принятия указа, регулирующего деятельность НКО на море в акватории страны.

Подобные меры рассматривают и другие страны, власти которых заявляют, что таким образом хотят не допустить повторения хаоса, вызванного несколько лет назад неконтролируемым потоком беженцев.

Правозащитники опасаются, что такие шаги подвергнут риску жизни тысяч людей, нуждающихся в помощи.

В минувшее воскресенье группа депутатов Европейского парламента призвала власти Греции отказаться от процесса над волонтерами, порочащего общеевропейские основы и ценности.