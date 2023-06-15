В Греции — траур по погибшим в море мигрантам. 79 человек утонули, сотни числятся пропавшими
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Греции продолжается поисковая операция после крушения рыболовного судна с мигрантами из Северной Африки, в результате которого погибли 79 человек. 104 человека были спасены, сотни числятся пропавшими без вести.

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Судно, которое направлялось из Ливии в Италию, перевернулось в международных водах Ионического моря неподалеку от побережья.

Сколько людей находилось на судне в момент крушения, неизвестно. По разным данным, оно могло перевозить от 400 до 750 человек.

Греческие власти назвали крушение одной из крупнейших трагедий в истории страны и объявили трехдневный общенациональный траур по погибшим, который продлится до вечера субботы.

Что произошло

Большое рыболовное судно затонуло примерно в 50 морских милях к юго-западу от греческого города Пилос утром в среду.

Береговая охрана Греции сообщила, что лодка была замечена в международных водах поздно вечером во вторник самолетом пограничной службы ЕС Frontex. Никто на борту не был одет в спасательные жилеты.

Греческая телекомпания ERT сообщила, что власти несколько раз связывались с судном по спутниковому телефону и предлагали помощь, но им неоднократно отвечали: "Мы не хотим ничего другого, кроме как плыть дальше в Италию".

Несколько часов спустя с судна поступило сообщение, что двигатель вышел из строя. Вскоре после этого лодка опрокинулась и ушла под воду в течение 15 минут. Начатая после этого поисковая операция осложнялась сильным ветром и течением.

Спасенные мигранты были доставлены в город Каламата. Они рассказывали, что на судне находились сотни людей. Среди выживших было трое мужчин, которых подозревают в контрабанде людей, их задержали и допрашивают.

В Каламату накануне прибыла президент Греции Катерина Сакелларопулу — она посетила людей, которых доставили на берег, и выразила сожаление в связи с крушением.

По сообщениям греческих СМИ, перед катастрофой мигранты находились в пути уже несколько дней. Во вторник днем к лодке подошло мальтийское грузовое судно, которое доставило продукты питания и воду.

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BBC News Русская служба:

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