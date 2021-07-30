В Греции усилят контроль за Covid-мерами на популярных у туристов островах
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Греции решили усилить присутствие полиции на популярных среди туристов островах для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

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Речь идет о таких островах, как Миконос и Иос, которые известны активной ночной жизнью.

"Пока отели и семейные гостиницы старательно выполняют правила, в барах скапливается намного больше людей, чем нам бы хотелось. Поэтому мы пытаемся обеспечить некоторый баланс", - сказал министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью газете The Guardian.

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалис отметил, что Миконос и Иос находятся "в одном шаге" от ужесточения ограничений. По его словам, беспокоит также ситуация на Родосе, Закинфе, Тиносе, Санторини и Паросе.

За время пандемии коронавируса в Греции выявили 487 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 13 тыс. человек скончались.

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Интерфакс

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Интерфакс

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