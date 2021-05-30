В Гродно задержан главный редактор издания Hrodna.life Алексей Шота
Foto: Reuters/Scanpix /LETA

В Гродно задержан главный редактор издания Hrodna.life Алексей Шота. Об этом Белорусская ассоциация журналистов сообщает в воскресенье, 30 мая. Подробности произошедшего на момент публикации неизвестны. По сведениям телеканала "Белсат", у дома Шоты находится милицейский автобус.

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Зимой в отношении редакции Hrodna.life завели административное дело по статье о распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов. Милиция нашла на сайте издания несколько ссылок на Telegram-канал, признанный экстремистским. Главного редактора издания оштрафовали суммарно на 425 базовых величин (12325 белорусских рублей, или около 3990 евро).

Протесты в Беларуси

Давление на СМИ в Беларуси усилилось в свете массовых протестов, начавшихся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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