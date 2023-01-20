В Грузии бывший военный устроил стрельбу, погибло пять человек

В городе Сагареджо в Грузии мужчина устроил стрельбу с балкона жилого дома. Об этом, как передает „Спектр", сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

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По сообщениям ведомства, в результате стрельбы, во дворе жилого дома погибло четыре человека и ранено еще пятеро. Жители вызвали полицию — после чего нападавший также открыл огонь по правоохранителям, один из полицейских также погиб.

„Никто не может объяснить случай или то, что произошло", — сказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

В комнате со стрелявшим находился его взрослый сын, после начала стрельбы он выбежал — по его словам, к этому моменту на земле уже лежали тела убитых. Больше он не смог сказать ничего.

На место прибыл дополнительный наряд полиции. После того как дверь была взломана, мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением в голову. Предположительно он покончил с собой.

Один из раненых сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция сообщает, что стрелявшего зовут Н. А., он 1974 года рождения. Он был военнослужащим в 2006−2021 годах. По неофициальным данным, его зовут Нодар Атуашвили. По словам соседей, мужчина был уволен из-за психических проблем и часто ссорился с членами семьи, пишет „Коммерсант".

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.