В Грузии приняли закон об "иноагентах", протестующие штурмовали парламент

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об "иностранных агентах", напоминающий российский. Голосование проходило на фоне протестов, которые переросли в уличные беспорядки. Полиция в Тбилиси пытается разогнать митинг и применяет водометы, слезоточивый и перцовый газ. Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах, принятого парламентом страны. Об этом она заявила в своем обращении к гражданам Грузии.

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За принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" проголосовали 76 депутатов, против — 13, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Новости-Грузия".

9 марта будет голосование по еще одному варианту закона, "О регистрации иностранных агентов".

На проспекте Руставели собралось около 10 тысяч протестующих и их количество продолжает увеличиваться. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Есть сообщения о пострадавших. Активисты в ответ закидывают полицейских петардами и камнями из клумб.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в Нью-Йорке и выступила с чрезвычайным обращением к народу Грузии. Она поддержала протестующих.

"Я рядом с вами. Сегодня вы представляете свободную Грузию" — заявила она.

Президент уже ранее заявляла, что наложит вето на закон в случае принятия, и сейчас подтвердила, что вето будет.

Протесты продолжились и после заявления президента. Протестующие попытались штурмовать парламент. Позднее от парламента их оттеснили.

Законопроект об "иноагентах", принятый в первом чтении, предусматривает, что в Грузии появится реестр "иностранных агентов", в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа.

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