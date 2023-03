В Грузии продолжаются массовые протесты против "закона об иноагентах". Полиция применяет водометы и слезоточивый газ

Вечером заметно обострилась ситуация в центре Тбилиси, где второй день продолжаются начавшиеся накануне массовые акции протеста против закона об "иностранных агентах", который во вторник вечером грузинский парламент одобрил в первом чтении.

В соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как протестующие пытаются бить стекла здания парламента, полиция и спецназ применяют водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Woman holding an EU flag facing water cannon by herself. Happening now in #Tbilisi. Georgian people are out in the streets to defend the country’s European future amid ruling party’s adoption of Russian foreign agent law.

Georgia’s future will be European. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/7sYqAUfmBw