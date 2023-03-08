В Грузии продолжаются массовые протесты против "закона об иноагентах". Полиция применяет водометы и слезоточивый газ

Вечером заметно обострилась ситуация в центре Тбилиси, где второй день продолжаются начавшиеся накануне массовые акции протеста против закона об "иностранных агентах", который во вторник вечером грузинский парламент одобрил в первом чтении.

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В соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как протестующие пытаются бить стекла здания парламента, полиция и спецназ применяют водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Woman holding an EU flag facing water cannon by herself. Happening now in #Tbilisi. Georgian people are out in the streets to defend the country’s European future amid ruling party’s adoption of Russian foreign agent law. Georgia’s future will be European. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/7sYqAUfmBw — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 7, 2023

Участников акции выдавливают с прилегающих улиц на площадь и проспект Руставели. Очевидцы сообщают о большом количестве полицейских в центре столицы. Грузинские власти заявляют, что акция протеста приняла насильственный характер.

Как сообщают грузинские СМИ, в отличие от первого дня, когда многие участники собрались возле парламента стихийно, в ответ на действия парламента, в среду на акцию организованно пришли несколько колонн, в том числе — участницы Женского марша, которые устроили шествие от площади Первой республики. Отдельной колонной пришли студенты под лозунгом "Нет российскому закону".

Участники акции протеста потребовали отзыва законопроекта из парламента и освобождения всех задержанных накануне.

Законопроект, носящий название "О прозрачности зарубежного влияния" обязывает любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве "иностранных агентов" — даже если зарубежные поступления "агентов" составляют лишь пятую часть их бюджета.

Тем, кто по какой-либо причине этого не сделает, угрожают большие штрафы.

Находящаяся у власти в стране партия "Грузинская мечта" утверждает, что законопроект написан по образцу американского законодательства времен Великой депрессии.

Критики закона, в том числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили сравнивают его с российским аналогом, который Кремль активно использует для подавления в стране любых форм инакомыслия.

По их мнению, принятие закона подтолкнет Грузию в направлении авторитаризма и положит конец надеждам страны на более тесные связи с Европой.

Демонстрация 8 марта



Накануне вечером, после принятия закона в первом чтении, на улицы Тбилиси вышли тысячи людей, несогласных с решением грузинских депутатов.

Протестующих поддержала президент страны Саломе Зурабишвили: она заявила, что депутаты, поддержавшие законопроект, нарушили конституцию, и пообещала наложить на законопроект вето, если он попадет к ней на стол.

Впрочем, а грузинской конституции прописан механизм, с помощью которого парламентарии могут после этого все равно принять закон, преодолев президентское вето.

Ближе к ночи массовая демонстрация протеста переросла в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Тогда толпу было решено разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов.

По официальным данным МВД страны, во вторник вечером в ходе столкновений было задержано 66 человек. Одному из задержанных вменяется нападение на сотрудника полиции, грозящее лишением свободы от 4 до 7 лет.

Однако на следующий день — 8 марта — протесты продолжились. Международный женский день в Грузии носит статус государственного праздника, поэтому на этой неделе среда в Грузии — выходной.

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза прошли по центральному проспекту грузинской столицы имени Шота Руставели в сторону законодательного собрания, скандируя "Нет российскому закону!"

Оппозиционные партии второй день подряд призывают людей не расходиться по домам, а провести ночь, пикетируя здания парламента.

Их лидеры говорят, что партия "Грузинская мечта" стала слишком дружна с Кремлем и в последние годы ведет страну в сторону авторитаризма.

В то же время грузинское общество настроено к Москве резко негативно — не только из-за вторжения в Украину, но и в результате многолетнего конфликта по поводу Абхазии и Южной Осетии.

Глава правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в среду вновь выступил в защиту законопроекта, заявив, что его принятие избавит страну от людей, работающих против интересов государства и Грузинской православной церкви.

Как сообщают грузинские СМИ, он обвинил "радикальную оппозицию" Грузии в подстрекательстве недовольных законопроектом к совершению "беспрецедентного насилия" во время митингов накануне.

Международная реакция



Посольство Великобритании в Тбилиси выпустило заявление, в котором говорится, что Лондон разделяет озабоченность своих союзников и партнеров в связи с ускоренным одобрением в парламенте Грузии законопроекта о прозрачности иностранного влияния.Предлагаемый закон, если он будет окончательно принят, помешает друзьям и стратегическим партнерам Грузии продолжать содействовать ее демократическому и экономическому развитию, говорится в заявлении."Цели этого закона, которые, согласно публичным комментариям ведущих деятелей, включают сдерживание донорской поддержки и подавление законной деятельности легитимного гражданского общества, противоречат общим ценностям и приверженности международным стандартам, которые мы ожидаем от партнера, и противоречат декларируемой Грузией приверженности Евроатлантическая интеграция"."Мы призываем лидеров Грузии прислушаться к озабоченности гражданского общества, независимых СМИ и международных партнеров, прежде чем двигаться дальше", — заявило посольство Великобритании.

15 депутатов Европарламента также выпустили заявление, в котором выражают глубокую обеспокоенность в связи с принятием в первом чтении этого закона.

В НАТО обеспокоены законопроектом, принятым в первом чтении в Тбилиси, написал в "Твиттере" специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

Критически высказались по поводу принятия закона Балтийские страны. МИД Эстонии вызвал посла Грузии.

"Меня беспокоят кадры насилия против мирных демонстрантов в Грузии. События в Грузии напоминают нам о том, что демократия также может постепенно разрушаться в руках избранных лидеров.", — написала в "Твиттере" премьер-министр Эстонии Кая Каллас

I am disturbed by the footage of violence against peaceful protesters in #Georgia.

Events in Georgia remind us that democracies may also gradually erode at the hands of elected leaders. https://t.co/bI8GDMuyVU

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 8, 2023

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла призвали парламент Грузии снять принятие закона с повестки дня.