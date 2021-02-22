В Грузии утвердили правительство. Задержан глава оппозиционной партии

Парламент Грузии на внеочередном заседании в понедельник выразил доверие правительству во главе с Ираклием Гарибашвили. 23 февраля стало известно, что глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия задержан.

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Гарибашвили, который до этого возглавлял оборонное ведомство, уже возглавлял правительство при нынешней власти в течении почти двух лет с ноября 2013-го до конца декабря 2015 года.

Представленную кандидатом в премьеры правительственную программу и состав правительства, где поменялись только два министра, поддержали 89 депутатов, двое высказались против.

В голосовании не участвовала большая часть новоизбранных оппозиционных депутатов. Они отказываются от работы в парламенте, считая парламентские выборы 31 октября прошлого года сфальсифицированными и требуя проведения новых выборов.

Гарибашвили сменил на должности премьера Георгия Гахария, который подал в отставку после решения суда о заключении под стражу председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Самого Гарибашвили на должности главы оборонного ведомства сменит его уже бывший заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

Еще одним новым министром стал Ираклий Карселадзе, который возглавит министерство регионального развития и инфраструктуры. Он был первым замминистра в этом ведомстве и сменил на должности министра Майю Цкитишвили, которая после ухода Гахария тоже решила оставить должность. Причиной она назвала свое желание оставить активную политическую жизнь, отметив, что остается верной ценностям правящей партии "Грузинская мечта" и сторонником этой партии.

Для получения доверия правительству нужно было заручиться поддержкой большинства депутатов, то есть получить не менее 76 голосов.

"Худшее решение"

Гарибашвили считается одним из верных кадров Бидзины Иванишвили, бывшего председателя правящей партии, которого оппозиция считает неформальным и единоличным правителем Грузии.

В оппозиции выдвижение Гарибашвили называют худшим выбором правящей партии на фоне напряженной политической ситуации и кризиса в Грузии.

Там отмечают, что Гарибашвили, который всегда отличался агрессивной риторикой в адрес оппонентов, во время своих выступлений в законодательном органе подтвердил, что главным направлением его политики будет преследование оппонентов.

Во время своего выступления перед депутатами Гарибашвили использовал жесткую риторику в адрес оппозиционеров и называл "Единое национальное движение" деструктивной силой.

По словам Гарибашвили, власти готовы к диалогу с "конструктивно настроенной" оппозицией, которая желает дистанцироваться от деструктивной политики экс-президента Михаила Саакашвили и "назначенных им преступников".

Использование этого термина в отношении Мелия он объяснял решением суда по делу банка "Карту". Тбилисский городской суд в 2019 году признал Мелия виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по этому делу.

Ранее в оппозиции заявили, что готовы отложить анонсированную ими акцию 25 февраля для того, чтобы продолжить переговоры с властями при посредничестве западных дипломатов.

Однако Гарибашвили заявил, что они категорически отказываются от любых переговоров, которые касаются внеочередных выборов, а это — одно из ключевых требований оппозиции.

"Этот вопрос закрыт и не рассматривается", — заявил Гарибашвили.

Под угрозой ареста

Оппозиционеры не исключали, что одним из первых шагов властей после утверждения правительства во главе с Гарибашвили будет попытка задержать Нику Мелия.

17 февраля судья тбилисского городского суда Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, ужесточив меру пресечения и приняв решение о заключении под стражу Мелия.

Он обвиняется в руководстве и участии в групповых насильственных действиях 20 июня 2019 года в ходе акции протеста в центре Тбилиси, последовавшей за визитом российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию.

23 февраля спецназ задержал Мелия в офисе партии. В ходе спецоперации задержан 21 человек, сообщил телеканал "Рустави 2".

Именно разногласия по вопросу ареста оппозиционера назвал причиной своего решения уйти с должности Георгий Гахария. После заявления Гахария об отставке в МВД Грузии сообщили, что исполнение решения суда временно откладывается.

Но, выступая на заседании фракции "Грузинской мечты" в парламенте, Гарибашвили, говоря о Нике Мелия, заявил, что "закон должен исполниться".

"Господин Мелия, да и любой, в этом случае не имеет значения фамилия, где бы он не прятался, не сможет скрыться от правосудия. Закон должен исполниться, и он исполнится как полагается", — заявил Гарибашвили.

После задержания Мелия оппозиция заявила о подготовке акций протеста. "Начнутся акции протеста, и они продлятся до тех пор, пока мы не достигнем результата — новых выборов", — заявил журналистам оппозиционер Гига Бокерия. Его цитирует "РИА Новости".

"Большим позором будет установление в стране комической диктатуры Иванишвили-Гарибашвили", — заявила экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.