В Грузии введут комендантский час из-за коронавируса

С понедельника, 9 ноября, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти вводится комендантский час с 22:00 до 05:00, сообщила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили, передает РБК со ссылкой на грузинский "Первый канал".

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Цкитишвили пояснила, что речь идет как о передвижении пешком, так и на транспорте. "Это ограничение не будет распространяться на международные автомобильные перевозки и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, на тех, кто перемещается для работы стратегических, медицинских, фармацевтических и медийных объектов и оказания услуг по доставке", — сказала она.

Нарушителям будут грозить штрафы в размере 2 тыс. лари (495 евро), сообщила вице-премьер. По словам Цкитишвили, руководство страны также обсуждает с местными властями возможность ограничить число пассажиров в общественном транспорте.

В начале сентября глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране началась вторая волна пандемии Covid-19. Из-за роста числа заболевших власти ужесточили ограничения, призванные предотвратить распространение инфекции.

Так, в стране запретили проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и так далее. Кроме того, в Грузии ввели запрет на проведение любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек. Открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров решили перенести.

В Грузии за последние сутки подтвердили 2859 новых случаев заражения Covid-19, из них 1197 — в Тбилиси. Общее число инфицированных составило 54,8 тыс., умер с начала пандемии 441 человек.