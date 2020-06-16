В Грузии задержан гражданин РФ по делу о подготовке убийства

Служба госбезопасности Грузии подтвердила задержание россиянина. Грузинские СМИ сообщили, что убить намеревались журналиста Георгия Габунию, заказчиком мог быть Рамзан Кадыров.

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В Грузии по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельных документов задержан гражданин России, сообщается в понедельник, 15 июня, на сайте грузинской Службы государственной безопасности (СГБ). В официальном сообщении указаны лишь инициалы задержанного.

При этом уточняется, что "задержание обвиняемого В. Б. было осуществлено в рамках расследования уголовного дела по факту подготовки к преднамеренному убийству", а в результате проведенных следственных действий "предотвращено еще одно более серьезное преступление". В настоящее время "идет интенсивное расследование", к делу привлечен Интерпол. СГБ также призывает воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Журналисты заявили о подготовке покушения на Георгия Габунию

Ранее в тот же день в Тбилиси состоялась пресс-конференция, на которой гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия заявил, что российского гражданина, задержанного спецслужбами несколькими днями ранее, зовут Васамбек Боков, и он готовил покушение на заместителя Гварамии, тележурналиста Георгия Габунию. По его словам, заказчиком покушения мог выступить глава Чечни Рамзан Кадыров.

В свою очередь, интернет-портал "Новости-Грузия" со ссылкой на телеканал "Формула" сообщает, что агентом российских спецслужб был 40-летний чеченец, живший в Грузии четыре месяца под вымышленным именем. Он был задержан 12 июня в результате спецоперации СГБ и, "возможно, является членом так называемого "отряда смертников" Рамзана Кадырова".

В июле 2019 года Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2", в своей авторской передаче "Постскриптум" нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина. Это вызвало международный скандал.