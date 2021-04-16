В Грузии задержаны двое за попытку сбыта радиоактивного вещества
Foto: AFP/Scanpix

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала двух человек за попытку продажи радиоактивного вещества. Задержанные намеревались сбыть контейнер с америцием-241 в Кутаиси за 300 000 евро, сообщила спецслужба в пятницу, 16 апреля.

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Подробности об их личностях не приведены.

Следствие ведется по первой части уголовной статьи о незаконном обращении с радиоактивными веществами, которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Делом занимается управление контрразведки СГБ.

Грузия и Армения неоднократно сообщали о предотвращенных попытках незаконной продажи радиоактивных материалов. Так, в марте 2019 года грузинские силы безопасности задержали в курортном городе Кобулети двух человек, пытавшихся сбыть радиоактивный уран за 2,34 млн евро.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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