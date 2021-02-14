В Гвинее началась эпидемия лихорадки Эбола

Гвинея объявила о начале эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщает новостной портал Guinee114.

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"Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тесты трех из четырех образцов, взятых у погибших от симптомов, характерных для лихорадки Эбола, показали наличие соответствующего возбудителя. Поступление четвертого теста ожидается позднее.

По данным правительства, первый случай Эболы был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. Выявлены семь человек, которые могли заразиться Эболой. Все они присутствовали на похоронах медсестры.