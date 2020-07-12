В Хабаровске снова прошел митинг в поддержку Фургала. Он собрал несколько сотен человек

В Хабаровске прошел второй за два дня митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он собрал гораздо меньше участников, чем субботняя акция, - в шествии и митинге приняли участие несколько сотен человек.

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Протестующие прошли по центру города с плакатами в поддержку Фургала к краевой администрации, где прошел небольшой митинг. Днем ранее в стихийной акции с требованием освободить губернатора, по разным оценкам, приняли участие от 10 до 60 тысяч человек.

Активист Глеб Марьясов рассказал изданию "МБХ-медиа", что вторая акция получилась скромной, потому что "не было единогласия, как вчера, проводить или нет".

Одни писали, что будет автопробег, другие - что митинг, в итоге случилось и то, и то, сейчас идет шествие. Люди буквально присоединяются с улиц, с остановок, некоторые люди на машинах останавливаются и выходят [присоединяются]", - сказал Марьясов.

На митинг отреагировала местная администрация, напомнившая, что акция несанкционирована, а участники могут заразиться коронавирусом.

Фургала задержали утром в четверг и самолетом доставили в Москву. Басманный суд в пятницу арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Все они связаны с торговлей металлом - ей активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.

Фургал вину не признает. Как сообщил журналистам его адвокат Борис Кожемякин, в ходе закрытого судебного заседания губернатор заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Еще четверо участников уголовного дела также находятся под арестом. Они, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как на организатора преступлений. Один из ключевых фигурантов дела - многолетний деловой партнер Фургала, экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков. Его арестовали еще в прошлом году, защита бизнесмена связывала это с желанием получить показания на других людей, в том числе самого хабаровского губернатора.

Фургал, депутат Думы трех созывов от ЛДПР, победил на выборах губернатора Хабаровского края осенью 2018 года, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта, которого поддерживал Кремль и "Единая Россия". На данный момент он остается губернатором - Путин еще не отправил его в отставку, хотя многие ожидали, что это произойдет еще 10 июля.

Опрошенные Би-би-си эксперты, а также источник в администрации президента сошлись во мнении, что в Кремле не простили Фургалу нарушения договоренностей на выборах 2018 года - будущему губернатору отводили роль "технического" кандидата, который должен был уступить в гонке кандидату от власти Вячеславу Шпорту.