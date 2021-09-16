В Хагене на западе Германии предотвратили теракт в синагоге

Полиция Хагена на западе Германии сообщила о предотвращении теракта в синагоге. Сообщается о задержании четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. По данным СМИ, об угрозе теракта ФРГ проинформировала иностранная спецслужба.

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По данным правоохранительных органов Германии, в городе Хаген на западе страны предотвращен теракт в отношении еврейской общины. В результате спецоперации в районе синагоги Хагена задержаны четыре человека, заявило в четверг, 16 сентября, полицейское управление в Дортмунде.

Задержан 16-летний подросток

В свою очередь представитель МВД Северного Рейна — Вестфалии подтвердил, что задержан один подросток. Полиция Хагена также сообщила о задержании четырех подозреваемых, одному из которых 16 лет. Параллельно были проведены обыски, указывается далее.

Земельный министр внутренних дел Херберт Ройль (Herbert Reul) заявил об имевшей место "серьезной экстремистской угрозе". Выступая утром 16 сентября на церемонии приведения к присяге молодых полицейских в Кельне, он отметил, что их коллеги, "по всей видимости, предотвратили" теракт в синагоге в Хагене.

Ранее СМИ сообщили о задержании нескольких человек из-за угрозы теракта в Хагене. В частности, по данным Der Spiegel, задержан 16-летний выходец из Сирии, который готовился устроить взрыв. В первой половине дня 16 сентября был проведен обыск в квартире, в которой подросток проживал со своим отцом, указал еженедельник. По его информации, об угрозе теракта германские органы безопасности были проинформированы спецслужбой иностранного государства, сославшейся на подозрительную деятельность в интернете.

Угроза теракта во время еврейского праздника Йом-Кипур

Накануне вечером полиция заявила об имеющихся данных, указывающих на угрозу нападения на синагогу в Хагене в день еврейского праздника Йом-Кипур. В связи с этим был оцеплен район синагоги и усилены меры безопасности, праздничная служба была отменена. По данным полиции, операция была завершена ночью. В настоящее время нет данных о возможной угрозе в отношении других еврейских учреждений в регионе, сообщается далее.

Два года назад, также во время праздника Йом-Кипур был совершен теракт в синагоге города Галле в Саксонии-Анхальт. 9 октября 2019 года злоумышленник попытался проникнуть в храм, где в тот момент находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, а затем застрелил двух человек поблизости от синагоги. Вскоре стрелок был задержан, в его автомобиле нашли самодельное оружие и взрывчатку. Он объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора. Высший земельный суд Саксонии-Анхальт приговорил правого экстремиста к пожизненному лишению свободы.