В Харькове ракета попала в жилой дом. Погибла местная жительница

В ночь на 30 января российские военные нанесли ракетный удар по жилому четырехэтажному дому в Киевском районе в центре Харькова, сообщает глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, пишет Mediza.io.
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В результате погибла одна местная жительница, еще три человека получили ранения.
По предварительным данным чиновника, удар был нанесен ракетой С-300.
Дом частично разрушен. Жильцов эвакуировали.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий ракетного удара.
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