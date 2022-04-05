В Харькове разбомбили зоопарк, животных придется усыпить

Экопарк Фельдмана попал под огонь артиллерии российских войск во время обстрела Харькова. Инфраструктура экопарка разрушена, а хищники предоставляют риск для жизни горожан. Часть животных вывезли, остальных, скорее всего, придется усыпить.

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"После вчерашнего массированого обстрела ракетами, самолетами, парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, инфраструктура. Чудом остались живы тигры и львы, очень сильно пострадали их клетки. Они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии строение, где находятся медведи", — заявил бизнесмен Александр Фельдман, основатель экопарка.

По его словам, до вечера нужно решить, что делать с животными.

"У нас времени до вечера — либо всех умертвить, либо организовать их перевозку. Никаких шансов, идей и места, куда их перенаправить — нет. Если будет найдена какая-то идея, может кого-то спасем. Может, спасем маленьких ягуаров, может, спасем маленьких пантер", — сказал он.

Экопарк Фельдмана — это многосторонний благотворительный проект, который объединяет в себе заботу и помощь животным, терапию для детей с особыми потребностями, реабилитационную, научно-исследовательскую и образовательную базы, а также досуг для тех, кто любит природу. До войны в экопарке находилось более двух тысяч животных. Это около 300 различных видов, в том числе, редких и исчезающих. С началом боевых действий из-за обстрелов некоторые из них погибли.

Часть спасенных животных нашли укрытие в румынских зоопарках, часть — в украинских городах, находящихся в стороне от боевых действий.