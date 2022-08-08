В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный СССР

6-метровую скульптуру погрузили на баржу и отправили в музейный запасник, ее дальнейшую судьбу позднее обсудят специалисты и местные власти. Формальный повод для демонтажа — прокладка трамвайной линии через место, где находился монумент.

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В столице Финляндии сняли с постамента скульптуру "Мир во всем мире", подаренную советскими властями в 1989 году. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Yle.

Рано утром статую подняли на тросах и переместили на баржу. В дальнейшем монумент, принадлежащий Музею искусств Хельсинки, морем отправят в хранилище неподалеку от финской столицы. Будущую судьбу скульптуры сотрудники музея определят вместе с городскими властями.

Veistokset | Helsingin Hakaniemessä nähtiin aamulla harvinainen operaatio: Kuusimetrisen patsaan siirtoon tarvittiin proomu https://t.co/uYBfxusgVo — Helsingin Sanomat (@hsfi) August 8, 2022

Вопреки аналогичным случаям в Латвии и Эстонии, демонтаж памятника (по крайней мере, формально) не связан с политическими вопросами — на улице, где находилась скульптура, прокладывают трамвайные пути, и монумент мешал строительству.

Впрочем, общественная дискуссия о том, уместно ли нахождение такого памятника в Хельсинки, началась практически сразу после его установки. В 1991 году трое местных студентов облили скульптуру дегтем и осыпали перьями. В 2010-м монумент даже (безуспешно) пытались взорвать с помощью газового балона. Весной этого года памятник украсили украинскими флагами.