В Хельсинки эвакуировали пассажиров из задымленного самолета, который прибыл из Таллина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Аэропорту Хе́льсинки пассажиров прибывшего из Таллина самолета Finnair эвакуировали прямо с аэродрома из-за задымления в кабине пилота.

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Согласно данным Iltalehti, это был рейс AY1014, который вылетел из Талинна на 10 минут раньше запланированного времени. Вылетевший в 11:45 самолет должен был приземлиться в Хельсинки около 12:25.

Однако во время посадки в кабине пилота началось задымление. Самолет все же безопасно приземлился в 12:03, после чего пассажиров эвакуировали.

В инциденте никто не пострадал, а движения на аэродроме уже восстановлено.

Представитель Finnair сообщил, что в самолете находились 15 пассажиров и 4 члена экипажа. Задымление вызвала неисправность в блоке питания противообледенительной системы пропеллера.

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