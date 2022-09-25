В Херсоне после ракетного удара по гостинице погиб бывший депутат Верховной рады
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Два человека, в том числе бывший украинский депутат Алексей Журавко от "Партии регионов", погибли из-за ракетного удара по центру Херсона утром 25 сентября, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на подконтрольные России экстренные службы региона.

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"По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники", — сказал представитель экстренных служб.

По данным оккупационной администрации Херсонской области, в здании находились журналисты, освещающие "референдум". РИА Новости утверждает, что в гостинице проживала группа RT, никто из журналистов не пострадал.

Алексей Журавко — бывший депутат Верховной рады Украины от "Партии регионов". По открытым данным, у него с рождения была инвалидность — не было правой ноги и левой руки. В 2015 году Журавко уехал в Россию. Весной 2022 года он приехал в Херсонскую область.

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