В Херсонской области российская армия за день отступила на 30 километров

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий в Украине — из нее следует, что по состоянию на 4 октября российские войска практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на телеграм-канал "Агентство" и Минобороны РФ.

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Согласно представленной карте, в Харьковской области под контролем России осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Днем ранее Минобороны утверждало, что под контролем России находится вся территория области к востоку от реки Оскол. Из этого следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети подконтрольных России территорий области.

"Агентство" также обратило внимание на отступление российских войск на севере Херсонской области. Днем ранее линия фронта на карте проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. 4 октября Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

Министерство обороны Украины подтвердило, что ВСУ заняли село Давыдов Брод в Херсонской области.