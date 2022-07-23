В Херсонской области заблокировали Google

В Херсонской области, почти вся территория которой контролируется российскими войсками, заблокировали доступ к Google. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на заявление заместителя главы временной пророссийской администрации Кирилла Стремоусова, опубликованное на РИА Новости.

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"По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована", — сказал Стремоусов.

По словам Стремоусова, причинами блокировки стали "использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки".

В начале июля в Херсонской области были заблокированы YouTube, Instagram и Viber. Назначенные Россией власти заявляли, что их деятельность "направлена на дестабилизацию ситуации в нашем регионе".

21 июля Google заблокировали в ЛНР. Глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник заявлял, что компания "ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма". На следующий день Google был заблокирован в ДНР.