В Херсонской области закрыли границу с подконтрольной Киеву территорией
Foto: AFP/Scanpix

Границу Херсонской области с территориями, подконтрольными Украине, закрыли. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на назначенного российскими военными замглавы региона Кирилла Стремоусова.

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"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом", — сказал Стремоусов.

Выехать из региона можно в аннексированный Крым или в ту часть Запорожской области, которую контролируют российские войска, пишет портал "Радио Свобода".

  • Херсонская и Запорожская области после российского вторжения в Украину 24 февраля частично перешли под контроль войск России. Речь идет о большей части территории Херсонской области с областным центром и примерно половине Запорожской. Сам город Запорожье — под контролем Украины.
  • После начала вторжения в Украину Путин и другие российские представители заявляли, что его целью не является оккупация украинской территории. Однако в занятых российскими войсками районах юга страны были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав России.
  • Ранее на этой неделе президент России подписал указ, который дает право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками.
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