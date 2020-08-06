В Хиросиме почтили память погибших при атомной бомбардировке

В условия пандемии торжественная церемония в память о событиях в Хиросиме прошла в сжатом формате и транслировалась в интернете.

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В день 75-й годовщины со дня атомной бомбардировки Хиросимы, в четверг, 6 августа, в городе почтили память жертв этого трагического события. В памятной церемонии приняли участие не только политики и иностранные гости, но и родственники погибших, а также жители города, которым удалось выжить во время той бомбардировки.

Ровно в 8.15 утра по местному времени все присутствующие замерли в мысленной молитве. Именно в этот момент ровно 75 лет назад, 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик Enola Gay сбросил на Хиросиму ядерную бомбу, от взрыва которой погибли 140 000 человек.

Из-за пандемии коронавируса в нынешнем году памятная церемония проходила в сравнительно сжатом формате. Так, в ней не участвовала широкая публика, однако все желающие могли наблюдать за ее ходом в режиме прямой трансляции в интернете.

Призыв к борьбе за мир без ядерного оружия

В речи, посвященной 75-ой годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что будет продолжать бороться за мир без ядерного оружия. Со своей стороны мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи обратил внимание на рост националистических движений по всему миру. "Национализм привел ко Второй мировой войне. Допустить повторения преисполненного болью прошлого нельзя", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в связи с 75-ой годовщиной трагедии в Хиросиме письменном заявлении призвал мировое сообщество "дать новый импульс контролю за вооружениями и процессу ядерного разоружения".

Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш".

В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей. Еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения. Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 тысяч человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи людей в городах Хиросима и Нагасаки страдают от поздних последствий радиоактивного облучения.