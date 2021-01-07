В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ходе протестов в районе Капитолийского холма, сообщили на совместной пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Баузер и начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

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Они рассказали, что одна из погибших — женщина. Она и еще несколько человек ворвались в зал заседаний, где шли слушания.

Им противостояли полицейские в штатском, один из них достал оружие и выстрелил.

Женщину доставили в больницу, где она скончалась. Власти не называют ее имени до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.

На территории Капитолия были обнаружены еще трое погибших — женщина и двое мужчин. Все они совершеннолетние. Причиной смерти стали происшествия, которые требовали неотложной медицинской помощи.

В ходе беспорядков пострадали как минимум 14 сотрудников полиции. Двое были госпитализированы — один из них получил серьезные травмы после того, как его затащили в толпу, а другой был ранен в лицо.

По словам начальника полиции, по состоянию на 21.30 по местному времени было произведено 52 ареста: 4 — за ношение огнестрельного оружия без лицензии, 1 — за ношение запрещенного оружия, 47 — за нарушение комендантского часа и незаконный въезд в город.