В ходе операции Европола задержаны 62 человека, организовавшие незаконный ввоз кубинцев в ЕС
Foto: AFP/Scanpix

В рамках совместной операции правоохранителей из пяти стран остановлена деятельность международной преступной группировки, занимавшейся незаконным ввозом мигрантов с Кубы в страны ЕС. Об этом сообщает Европол, координировавший операцию вместе с Интерполом.

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По данным агентства, злоумышленники рекламировали свои услуги на Кубе через мессенджеры. За 9 тысяч евро они предлагали организовать поездку и предоставить фальшивые документы. Преступники вместе с заплатившими им кубинцами летели в Сербию (у страны безвизовый режим с Кубой), затем незаконно перевозили своих клиентов в Грецию, а уже оттуда те летели в Испанию.

Всего были арестованы 62 человека, 25 из них — граждане Кубы. В день проведения операции полицейские в Сербии, Греции и Испании конфисковали сотни поддельных документов и оборудование для их изготовления, были арестованы 18 объектов недвижимости, 33 транспортных средства, 144 банковских счета и крупные суммы наличными в разных валютах.

Клиентами преступников по подсчетам Европола стали около 5 тысяч кубинцев, а доход от незаконной деятельности составил примерно 45 млн евро.

Расследование начали в октябре 2021 года. Европол занимался общей координацией задержания преступников, также в операции принимали участие правоохранительные органы Германии, Греции, Испании, Сербии и Северной Македонии.

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