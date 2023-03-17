В ходе операции Израиля на Западном берегу Иордана убиты четыре палестинца

Палестинские чиновники сообщили, что в результате операции израильских сил в городе Дженин на Западном берегу Иордана были убиты четыре палестинца.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным армии Израиля, военные застрелили двух боевиков, которые находились в розыске за "террористическую деятельность", а также человек, пытавшийся напасть на них с ломом. Израильские военные также говорят, что вступили с боевиками в перестрелку.

Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что в числе погибших был 16-летний подросток, а еще 20 палестинцев получили огнестрельные ранения, четверо из них — тяжелые. Как уточнило ведомство, среди убитых были высокопоставленные члены группировок "Исламский джихад" и "Хамас" Нидаль Хазем и Юсуф Шрим.

Армия Израиля сообщила, что операция была направлена против Хазема и еще одного человека, которого она назвала как Юсуф Абу Ашрин (пока неясно, идет ли речь о Юсуфе Шриме).

По данным властей Израиля, Хазем принимал участие в террористической деятельности, а Абу Ашрин занимался производством взрывчатки и стрелял по израильским военным.

Израильский армейский спецназ и пограничники вошли в центр Дженина в середине дня. По словам свидетелей, они прибыли на двух автомобилях и остановились на одной из улиц.

"Они открыли двери, и один из них выстрелил Нидалю Хазему в голову, — рассказал агентству Reuters один из местных жителей Ахмед Халаф. — Еще один человек, наш брат из [военного крыла "Хамас" — группировки "Изз ад-Дин аль-Кассам"] попытался убежать. Спецназовцы за ним погнались и открыли беспорядочную стрельбу на улице".

"Был убит 16-летний подросток, который ни в чем не участвовал. Он работал на своем семейном предприятии", — утверждает этот человек.

Всплеск насилия

На видеозаписи, сделанной на месте событий, виден лежащий на земле человек — вероятно, уже тяжелораненый, по которому делается выстрел с близкого расстояния.

На другом видео толпа людей бросает камни в машину, за рулем которой находятся израильские военные. После этого слышны несколько выстрелов, и люди разбегаются.

С начала этого года противостояние между палестинскими боевиками и израильскими силами на Западном берегу Иордана резко обострилось. В результате операций армии Израиля гибнут члены палестинских военных группировок и мирные жители, а палестинцы организуют нападения на израильтян.

За последние месяцы в результате операций израильских сил погибли более 80 палестинцев, в том числе боевиков и мирных граждан. Нападения палестинцев унесли жизни 13 израильтян — все они были гражданскими, кроме одного сотрудника полиции.

Израильская операция в Дженине проведена за несколько дней до переговоров между представителями Израиля, Палестинской автономии, Египта, Иордана и США, которые должны состояться в египетском Шарм-эш-Шейхе. Цель переговоров — снизить напряженность в регионе перед священным исламским месяцем Рамадан.