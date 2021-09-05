В ходе протестов против СПЦ в Черногории пострадали десятки человек
Foto: Kadrs no video

Жители Черногории продолжают активно протестовать против проведения в их стране интронизации митрополита Сербской православной церкви Иоанникия. В воскресенье, 5 сентября, в ходе стычек протестующих с полицией в городе Цетине на юге страны пострадали около 50 человек, 14 демонстрантов были задержаны. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Протесты против Сербской православной церкви в Черногории

Накануне несколько тысяч протестующих перекрыли все ведущие в Цетине дороги. При этом демонстранты выкрикивали лозунги "Это не Сербия" и "Да здравствует Черногория!" Многие из них провели ночь с 4 на 5 сентября на улице, охраняя баррикады. Полиции не удалось разогнать собравшихся, даже применив слезоточивый газ.

Как отмечает корреспондент агентства AFP, некоторые из участников протеста были вооружены и стреляли в воздух, другие - жгли покрышки.

В итоге 5 сентября митрополит Иаонникий и предстоятель СПЦ патриарх Порфирий были доставлены на церемонию интронизации под охраной полиции на вертолете. Монастырь Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, где должна была пройти интронизация, благодаря его истории многие жители Черногории считают символом независимости своей страны.

Подоплекой волнений является этнический конфликт между сербами и жителями Черногории других национальностей. Сербская православная церковь играет важную роль в Черногории, однако многие жители страны считают, что она находится под сильным влиянием Белграда.

Президент Черногории Мило Джуканович, в частности, заявляет, что СПЦ пытается подорвать независимость его страны и вернуть Черногорию под контроль Сербии. В свою очередь, правительство Черногории многие считают благоволящим СПЦ.

В 2006 году после референдума Черногория объявила о своем выходе из союза с Сербией. Сербами считают себя около трети из 620 тысяч жителей этого балканского государства.

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