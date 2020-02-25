В Хорватии и Австрии выявили первые случаи заражения "уханьским" коронавирусом

Первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 выявлен в Хорватии, сообщает во вторник хорватская телерадиокомпания HRT со ссылкой на министра здравоохранения страны Вили Бероша.

По словам министра, заразившийся мужчина, житель хорватской столицы Загреб, побывал в итальянском Милане. При этом Берош постарался успокоить население страны.

"Это заболевание схоже с гриппом. Более высокой заболеваемости или осложнений не ожидается. Органы здравоохранения готовы делать все, чтобы обеспечить безопасность нашего народа", - сказал он.

Хорватия стала первой страной на Балканах, где было выявлено заражение "уханьским" вирусом.

Кроме того, во вторник также стало известно, что два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии в федеральной земле Тироль. Об этом сообщил телеканал ORF.

По его информации, обоим пациентам по 24 года, это итальянцы, которые проживают в городе Инсбрук. Оба мужчины обратились ко врачу сами с температурой, в настоящее время они изолированы в клинике в Инсбруке.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.