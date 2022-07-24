В Хорватии открывают мост в Дубровник, соединивший разделенные части страны

26 июля в Хорватии будет открыт для движения транспорта Пелешацкий мост. Один из ключевых инфраструктурных проектов Хорватии соединит основную территорию страны с её южным анклавом, где находится курортный город Дубровник.

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Тендер на строительство Пелешацкого моста в 2018 году выиграл китайский консорциум во главе с корпорацией China Road and Bridge Corporation /CRBC/. Строительство началось в июле 2018 года и было завершено в намеченные сроки - летом прошлого года.

Последний сегмент моста установили 29 июля 2021-го, полностью работы на нем завершили весной 2022-го, а 26 июля его откроют для движения автомобилей.

В общей сложности проект обошелся в 525 млн евро, из которых 327 млн евро выделил Евросоюз. На эту сумму был построен сам мост и подъездные дороги к нему.

Летом прошлого года во время торжественного завершения строительства премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сказал, что этот мост решает проблему разделения страны, существующую уже 300 лет. "Это общехорватский проект поколения. Вот как мы должны его воспринимать и гордиться им все вместе", — заявил он.

Пелешацкий мост — длиной в 2,4 км и высотой 55 метров - стал самым большим мостом в Хорватии, а министр транспорта страны Олег Буткович назвал его "одним из самых значительных европейских архитектурных достижений нашего времени".

Новый мост восстановит целостность Хорватии: он соединяет основную территорию Хорватии с небольшой прибрежной частью на юге страны, где находится туристический город Дубровник. Благодаря Пелешацкому мосту, теперь туристам и местным жителям не придется садиться проезжать через Боснию/Герцеговину и стоять в очередях на границе, чтобы попасть на юг Хорватии по суше.

После распада Югославии 9-километровый участок побережья Адриатического моря достался Боснии и Герцеговине. Причиной такого разделения страны было то, что еще в 1718 году Дубровницкая республика отдала часть своего побережья Османской империи для создания буферной зоны с целью предотвращения нападений Венецианской республики. Поэтому раньше единственный сухопутный путь из основной части Хорватии в Дубровник пролегал через территорию Боснии и Герцеговины.

В Сараево выступали против строительства этого моста. Власти страны заявляли, что хорватский инфраструктурный объект ограничит суверенный доступ Боснии/Герцеговины к Адриатическому морю. Кроме того, Пелешацкий мост создаст экономические проблемы для боснийской стороны: ее единственный выход к морю теперь потеряет статус важного транзитного пункта.