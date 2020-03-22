В Хорватии произошло землетрясение: в Загребе повреждены дома

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Сообщается о по меньшей мере одном погибшем.

Многие здания в Загребе треснули. Повреждены стены и крыши домов. Бетонные плиты завалили автомобили.

Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович в своем твиттере обратился к людям, оказавшимся на улице, и попросил их соблюдать социальную дистанцию в то время, пока страна старается сдержать распространение коронавируса. На данный момент в Хорватии сообщается о 206 случаях заражения и одной смерти.