В Хорватии прокомментировали загадочное падение беспилотника Ту-141
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал падение беспилотника военного типа "Стриж" Ту-141 в Загребе. Он назвал инцидент ясной угрозой для всех стран-членов НАТО, сообщает РИА Новости.

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Пленкович прибыл на место падения беспилотника с членами правительства и главами силовых ведомств и осмотрел территорию перед началом подъема обломков БПЛА. "Не знаем, кому принадлежал БПЛА. Сейчас, по заявлениям с российской и с украинской стороны, все говорят, что не их, а кого-то другого", — сказал глава правительства журналистам.

Как отметил премьер, беспилотник прошел украинское, румынское и венгерское воздушные пространства, после чего вошел в хорватское и летел до падения около семи минут. "И упал здесь, где у нас 4,5 тысячи студентов, ресторан, ночной клуб, другой ресторан, мост через Саву, жилые дома в 200 метрах. В этом большом несчастье у нас была удача, и никто не пострадал, повреждения получили 40 припаркованных автомобилей", — констатировал Пленкович. Он также напомнил, что накануне призвал НАТО не допустить новых инцидентов с авиацией из-за Украины.

"Это указывает на необходимость более тесного сотрудничества внутри НАТО. Такую ситуацию мы больше не можем терпеть, она не должна повториться. Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать", — подытожил премьер Хорватии.

Ранее МВД Хорватии сообщало, что в момент падения объекта раздался взрыв, на месте падения объекта образовалась воронка. Район был оцеплен, на месте работали сотрудники экстренных служб.

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