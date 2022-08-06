В Хорватии разбился туристический автобус, погибли 12 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

Утром 6 августа польский автобус с паломниками соскользнул с дороги и разбился недалеко от Вараждина на северо-западе Хорватии. В результате аварии 12 человек погибли и 43 получили ранения, 18 из них серьезные.

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В 05:40 на место происшествия, которое случилось возле Брезницки Хум в направлении столицы Загреба выехали сотрудники полиции, пожарные и медики. Спикер польского МИДа подтвердил, что все жертвы аварии — граждане Польши.

Пассажиры были взрослыми паломниками, они направлялись в Меджугорье, римско-католическую святыню на юге Боснии, сообщил журналистам министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович. Ведется расследование причин аварии.

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