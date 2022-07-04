В Хургаде из-за нападения акул погибли уже две туристки. Стоит ли опасаться тем, кто едет в Египет и другие страны?

С разницей в несколько часов на популярном египетском курорте акулы напали на двух путешественниц из Европы. Обе атаки завершились летальным исходом. Delfi рассказывает, насколько опасно египетское побережье Красного моря для туристов, как часто акулы нападают на гостей других курортов и как можно себя обезопасить.

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В начале июля недалеко от популярного курортного города Хургада двое туристок погибли после нападения акул. 68-летняя австрийку смогли вытащить из воды и доставить в реанимацию, однако от полученных увечий женщина вскоре скончалась. Спустя несколько часов было обнаружено тело туристки из Румынии (некоторые источники утверждают, что женщина уже давно жила в Египте вместе с мужем-египтянином).

Министерство окружающей среды Египта заявило, что сформировало специальную комиссию для изучения этих нападений. Губернатор региона Красное море Амр Ханафи приостановил "любую деятельность" в районе атак.

BBC отмечает, что акулы относительно редко нападают на туристов в Красном море, однако в последние годы подобные инциденты случались. Так, в 2018 году после нападения акулы погиб турист из Чехии, а в 2015-м — немецкий путешественник. Куда больше подобных случаев было зафиксировано в соседнем курортном городе Шарм-эль-Шейх: например, в 2010 году морские хищницы напали на отдыхающих пять раз за пять дней, одна из атак завершилась летальным исходом.

Учет всех известных нападений акул на людей ведут специалисты Музея Флориды в США. По их данным в прошлом году во всем мире было совершено 73 неспровоцированные атаки, 9 из них стали смертельными. Эти показатели заметно выше статистики за пандемийный 2020 года, но мало отличаются от среднего значения за последние годы. Подавляющее большинство нападений пришлось на США и Австралию. Также несколько случаев было зафиксировано в ЮАР, Бразилии и островных государствах Тихого океана.

По данным Музея Флориды, с 2000 года на египетском побережье Красного моря акулы напали на человека 10 раз, в пяти случаях инциденты привели к летальному исходу. Для сравнения в ЮАР за тот же период времени в результате нападений акул погибло вдвое больше людей, а в Австралии жертвы исчисляются десятками.

В Средиземном море за последние двадцать лет зафиксировано всего четыре инцидента: два в Испании (в 2014-м и 2016 годах), по одному в Италии (2018) и Израиле (2019). Во всех случаях жертвы выжили.

С 2000 года шесть атак было зафиксировано на Канарских островах, семь раз акулы нападали в Мексике, по четыре раза — в Таиланде и на Кубе, трижды на Бали, дважды во Вьетнаме.

Специалисты Музея Флориды советуют при посещении пляжей, рядом с которыми фиксировались нападения акул, следовать ряду простых рекомендаций. Во-первых, не стоит плавать поодиночке, далеко от берега, рядом с рыбаками, на рассвете и закате. Во-вторых, если вы заметили акулу, держите с ней зрительный контакт. Одновременно с этим необходимо очень медленно и без резких движений отплывать в сторону берега. В-третьих, если акула все-таки напала, ее можно отпугнуть ударами по глазам или жабрам. На сайте Музея также доступны подробные рекомендации для дайверов.