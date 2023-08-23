В Индии не менее 17 человек погибли при обрушении моста
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В Индии в штате Мизорам недалеко от города Аиджал в результате обрушения строящегося моста погибли 17 рабочих, сообщили местные власти в среду, 23 августа.

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"Сегодня обрушилась строящаяся железная дорога по мосту в Сайранге недалеко от Аиджала. По меньшей мере 17 рабочих погибли: спасательные работы продолжаются", — сообщил главный министр штата. По данным полиции, число жертв может оказаться выше, поскольку не все тела еще извлечены из-под завалов.

О причинах произошедшего не сообщается. В офисе премьер-министра страны Нарендры Моди пообещали выплатить по 200 тысяч рупий (2200 евро) близким погибших и по 50 тысяч рупий (550 евро) семьям пострадавшим в результате аварии.

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