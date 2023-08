В Индии не менее 17 человек погибли при обрушении моста

В Индии в штате Мизорам недалеко от города Аиджал в результате обрушения строящегося моста погибли 17 рабочих, сообщили местные власти в среду, 23 августа.

"Сегодня обрушилась строящаяся железная дорога по мосту в Сайранге недалеко от Аиджала. По меньшей мере 17 рабочих погибли: спасательные работы продолжаются", — сообщил главный министр штата. По данным полиции, число жертв может оказаться выше, поскольку не все тела еще извлечены из-под завалов.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.

Deeply saddened and affected by this tragedy. I extend my deepest condolences to all the bereaved families and wishing a speedy recovery to the… pic.twitter.com/IbmjtHSPT7