В Индии обнаружили новый штамм коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В индийском штате Махараштра обнаружили новый штамм коронавируса, который получил название "дельта плюс", сообщает The Hindustan Times.

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В общей сложности 20 случаев заражения новым вариантом штамма (B.1.617.2.1) было обнаружено в четырех районах штата Махараштра — Синдхудурге, Ратнагири, Палгаре и Джалгаоне. Образцы были отправлены на секвенирование генома, чтоб изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса.

Министр здравоохранения штата Раджеш Топе, хотя и подтвердил получение отчета о секвенировании генома от CSIR-IGIB (Институт геномики и интегративной биологии), отказался обсуждать этот вопрос до понедельника.

"CSIR-IGIB подготовил отчет, основанный на образцах, собранных у коронавирусных пациентов из всех районов штата... Содержание доклада будет обсуждаться на заседании, которое состоится в понедельник, и будут сделаны выводы...", - сказал он.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью.

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Интерфакс

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Source

Интерфакс

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