В Индии обрушился мост. 26 человек погибли, многие пропали без вести
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По меньшей мере 26 человек погибли и еще несколько считаются пропавшими без вести после обрушения строящегося железнодорожного моста на северо-востоке Индии.

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Число жертв уточняется. По данным строительной компании, на обрушившемся участке в момент трагедии находились около 40 рабочих.

Инцидент произошел недалеко от города Сайранг в штате Мизорам.

На месте работают спасатели, им помогают жители близлежащих деревень.

Причина обрушения моста пока не ясна. Государственное железнодорожное управление начало расследование инцидента.

«Пострадавшим оказывается вся возможная помощь», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Семьям погибших правительство намерено выплатить по 200 тысяч рупий (2400 долларов).

Несчастные случаи на мостах в Индии не редкость.

В октябре прошлого года более 140 человек погибли в результате обрушения подвесного пешеходного моста в западном индийском штате Гуджарат.

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