В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали сотни людей
Foto: Reuters/ Scanpix/ LETA

В индийском штате Одиша пассажирский поезд сошел с рельсов. По сообщениям СМИ, могли погибнуть десятки людей, сотни пострадали, пишет Meduza.

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По данным Times of India, в результате крушения пострадали более 300 человек, еще несколько погибли. В то же время Hindustan Times со ссылкой на местные власти пишет, что ранения получили 192 человека, еще 50, вероятно, погибли. Также сообщается, что многие пассажиры не могут выбраться из перевернувшихся вагонов.

Что именно произошло, пока не известно. Times of India пишет, что пассажирский поезд сошел с рельсов, после чего столкнулся с грузовым составом.

Глава министерства путей сообщения Индии объявил о денежной компенсации пострадавшим: десять миллион рупий (около 12 тысяч долларов) родственникам погибших, 200 тысяч (около двух тысяч долларов) получившим тяжелые травмы и 50 тысяч (около 600 долларов) — за легкие травмы.

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