В Индии после схода ледника погибло не менее десяти человек, более 150 пропало без вести
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Огромные ледовые массы сошли вниз и вызвали наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции Тапованского энергопроекта в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывали воду, чтобы остановить разрушения, сообщил изданию Hindustan Times представитель местной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Главный секретарь штата Уттаракханда Ом Пракаш заявил, что в результате наводнения в округе Чамоли могли погибнуть от 100 до 150 человек. Большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии. При этом 20 работников застряли внутри туннеля на одной из плотин, спасатели пытаются помочь им выбраться.

Найдено не менее десяти тел. На месте работают три группы спасателей, всего около ста человек.

Три вертолета индийских ВВС, в их числе два вертолета Ми-17 и один "Дхрув", переброшены в округ Чамоли, где произошел сход ледника, более 600 военнослужащих направляются для проведения спасательных операций, в район также перебрасываются несколько бригад спасателей.

По поступающей с места событий информации, в воскресенье утром река Даулиганга быстро вышла из берегов после прорыва ледника. Полностью разрушены гидротехнические сооружения и три моста, которые располагались по течению реки.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна поддерживает Уттаракханд, и страна молится за безопасность каждого. "Я постоянно слежу за прискорбной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, страна молится за безопасность каждого", — записал он в Twitter.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

NEWSRU.com

Sharing Options

0

Source

NEWSRU.com

Tags

Ми-17 Twitter Индия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

Hовости недвижимости

В Яунциемсе продается аутентичный комплекс латгальских бревенчатых домов
Утонченный стиль в Бебербеки: вилла за 1 200 000 евро
Благоустроенная съемная квартира на Югле: 3560 евро в месяц
Новый дом-близнец на тихой улице в Марупе: 195 000 евро
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?