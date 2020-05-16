В Индии в результате ДТП погибли более 20 человек

Двадцать четыре человека погибли и множество других получили ранения при столкновении грузовика, перевозившего внутренних мигрантов, с другим грузовиком в районе индийского города Аурайя в штате Уттар-Прадеш, сообщает телеканал NDTV.

Как сообщили представители местных властей, внутренние мигранты ехали из Раджастана и Харьяны в свои родные штаты. Рабочие попросили их подвезти на грузовике, который перевозил мешки с пшеницей.

"Достопочтенный главный министр принял к сведению несчастный случай в Аурайе. Он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших рабочих. Он также дал указание немедленно оказать медицинскую помощь всем пострадавшим, а также представителям полиции посетить место аварии и сообщить о ее причине", — говорится в заявлении офиса главного министра штата Йоги Адитьянаха.

Ранее Адитьянах призвал внутренних мигрантов не путешествовать самостоятельно, а пользоваться специальными поездами, отправляющимися из разных крупных городов и везущих мигрантов в их родные штаты.

В результате закрытия границ между штатами и приостановки сообщения между ними из-за пандемии коронавируса многие индийцы, работающие в других штатах, не могут попасть домой. Ситуация осложняется тем, что власти закрыли на время режима изоляции практически все магазины, в результате чего внутренние мигранты остались без работы. Их селят в специально построенных лагерях, а часть из них остаются в городах, где они работали, и не могут выбраться домой.