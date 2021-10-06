В Индонезии открыли музей из пластикового мусора
Foto: LETA

Экологи построили в Индонезии музей пластика из более чем 10 000 пластиковых бутылок, пакетов, трубочек и прочего одноразового пластика. Все эти предметы были выловлены в местных реках. Своим проектом авторы хотели привлечь внимание к загрязнению окружающей среды, пишет "Моя Планета".

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Центральный элемент выставки — статуя Деви Шри, посвященная богине процветания. Юбка статуи сделана из одноразовых саше.

"Мы хотим донести до людей информацию, что от использования одноразового пластика необходимо отказаться. Его трудно перерабатывать. Начиная с сегодняшнего дня нам надо прекратить использование одноразового пластика, потому что он загрязняет Мировой океан, который является источником нашей пищи", — рассказывает основатель музея Приги Арисанди.

Для Индонезии проблема пластика и его переработки стоит остро. Страна занимает второе место после Китая по объему пластика, попадающего в водоемы.

Музей пластика уже стал популярным местом у индонезийцев, часто туда приходят ради эффектных селфи.

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