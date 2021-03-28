В Индонезии прогремел мощный взрыв у католической церкви
Foto: AP/Scanpix/LETA

В результате детонации взрывного устройства у католического храма на острове Сулавеси, по данным полиции, пострадали как минимум девять человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На индонезийском острове Сулавеси, расположенном к востоку от Борнео, в воскресенье, 28 марта, прогремел мощный взрыв у католического собора. По предварительным сообщениям полиции, бомбу взорвал мужчина, скончавшийся на месте происшествия.

В данный момент на месте взрыва находится несколько карет скорой помощи, а также отряды полиции специального назначения. Сообщается, что в результате самоподрыва были ранены как минимум девять человек: пять сотрудников храма и четверо его посетителей.

Взрыв произошел в городе Маассар


На телекадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва повреждения получили также припаркованные вблизи храма автомобили. На месте взрыва полиция обнаружила оторванные части человеческого тела. В данный момент медицинские эксперты устанавливают, принадлежали ли они преступнику или одной из жертв взрыва.

Между тем мужчина, представившийся священником, работающим в этом храме, рассказал в эфире индонезийского телеканала Metro TV, что бомба взорвалась после богослужения, в тот момент, когда верующие расходились по домам. По словам свидетеля, один из членов общины попытался помешать смертнику войти в храм, после чего прогремел взрыв.

В последние годы Индонезия уже становилась целью исламистских терактов. Так, в 2018 году в результате взрыва смертника у полицейского участка в городе Сурабая, являющегося административным центром провинции Восточная Ява и вторым по величине городом страны, погибли более 10 человек.

На момент публикации новости информации о возможной террористической подоплеке теракта не поступало. Население Индонезии составляет 270 млн человек. 87 млн из них исповедуют ислам, еще около 27 млн — христианство.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle

Tags

Индонезия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Международный женский день с Wolt: Анна Розите

Hовости недвижимости

От владельца: яркий и стильный дом в Агенскалнсе
R.evolution обьявляет о старте продаж квартир в башне "Herder" в "Резиденции Философов"
Лучшие предложения квартир на ЛЕВОМ БЕРЕГУ: в Иманте, Дзирциемсе и Агенскалнсе
Дом недели: особняк в Дзинтари от архитектора Даце Удре
Ознакомьтесь с лучшими предложениями в пригороде Риги!