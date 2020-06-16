В Ингушетии произошла крупная перестрелка, есть погибшие

В городе Назрань в Ингушетии произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые, сообщают российские информагентства. Данные о числе жертв и пострадавших в разных источниках расходятся — по официальным данным, погибли как минимум три человека.

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"В Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили огнестрельные ранения", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Позже РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных службы сообщила, что в результате перестрелки погиб еще один человек — им оказался сотрудник Росгвардии. Еще позднее агентство сообщило, что всего погибли не менее четырех человек.

Интерфакс со ссылкой на свой источник также сообщает о четырех погибших — трех участниках перестрелки и сотруднике полиции, и о семерых раненых. Пострадавших в результате инцидента госпитализировали, пишет агентство.

"Сегодня в Назрани на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская произошла перестрелка, по предварительным данным, между родственниками клана Медовых. В результате смертельные ранения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции", — сказал собеседник агентства.

В то же время региональное министерство здравоохранения подтверждает гибель трех человек. Ведомство сообщает, что еще три человека получили ранения. "Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое других — в тяжелом. Сейчас их всех оперируют", — цитирует заявление минздрава агентство РИА Новости.

По данным телеграм-канала Mash, в перестрелке участвовали 15 человек. Он также пишет, что среди жертв стрельбы, помимо полицейского, оказался один сотрудник Росгвардии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Это уже не первая перестрелка в Ингушетии за последнее время, причиной которой стал бытовой конфликт. В начале марта в результате стрельбы в селе Экажево Назрановского района республики один человек погиб и двое полицейских пострадали. Причиной инцидента, по данным СМИ, мог стать конфликт между двумя тейпами (родами) в этом семье.

В конце мая инцидент со стрельбой произошел в селе Сурхахи. Тогда в больницы с огнестрельными ранениями попали пять человек. По данным СМИ, перестрелка могла произойти между членами религиозного клана баталхаджинцев, а ее причиной могло стать решение некоторых членов выйти из клана.