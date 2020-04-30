В Ионическом море пропал вертолет, участвовавший в учениях НАТО

Военный вертолет, участвовавший в учениях НАТО, пропал в Ионическом море западнее греческого острова Кефалония, сообщил в среду Greek Reporter.

Вертолет пропал с экранов радаров, когда находился в воздушном пространстве Италии. Поиски вертолета ведут фрегаты ВМС Италии и Турции, передает "Интерфакс" со ссылкой на греческий телеканал ERT. По его данным, Италия не запрашивала помощи Греции.

Источники в Минобороны Греции пояснили, что вертолет CH-124 Sea King, предназначенный для борьбы с подводными лодками, взлетел с канадского фрегата и потерпел крушение в море примерно в 20 морских милях от греческих территориальных вод. В вертолете находились от трех до шести пассажиров, которые пропали без вести.

Воздушное судно принимало участие в военно-морских учениях 2-й постоянной морской группы НАТО быстрого реагирования. В нее входят от четырех до шести эсминцев и фрегатов.

Власти Греции заявили, что их не просили помочь, так как район авиакатастрофы находится далеко от греческой части материка и за пределами зоны греческой ответственности за проведение поисково-спасательных операций.